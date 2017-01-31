Последние новости
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«МОСТРАНСАВТО» - в приложении «Яндекс.Автобусы» (01.02.2017)
С 31 января билеты на автобусы ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» можно приобрести через новый сервис «Яндекс.Автобусы». Об этом заявил генеральный директор предприятия Александр Зайцев.
serpuhov.ru
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В Администрации Серпухова прошла рабочая встреча с представителями сферы торговли (01.02.2017)
31 января в Администрации Серпухова состоялась рабочая встреча руководителей Комитета потребительского рынка, предпринимательства и рекламы, Управления социальных гарантий и охраны труда...
serpuhov.ru
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Мэр и Мамед облажались в Ивановских двориках? (01.02.2017)
Не на каких-то там окраинных, бесперспективных улицах - Совхозной, Прогонной или Базовой, а на улице Новой это безобразие творится.
glazey.info
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Есть ли мясо в наггетсах? (01.02.2017)
Замороженные полуфабрикаты держит в (на всякий пожарный) практически каждая хозяйка. И один из самых распространенных товаров этой категории – куриные наггетсы.
glazey.info
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Умер малыш (01.02.2017)
Ока-ИНФО
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Ирина Луговая: «Доказывали, что понравлюсь зрителям» (01.02.2017)
Десятикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Ирина Луговая покорила новый для себя подиум и дала обстоятельное интервью «Оке-инфо». Сегодня - первая часть беседы.
Ока-ИНФО
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Пациенты Серпуховской центральной районной больницы смогут воспользоваться услугами Wi-Fi (31.01.2017)
Главный врач ЦРБ Олег Зиновьев сообщает: «В Терапевтическом стационаре ГБУЗ МО "Серпуховская ЦРБ" завершен монтаж сети Wi-Fi.
serpuhov.ru
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Списки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (31.01.2017)
Уважаемые граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по муниципальному образованию «Городской округ Серпухов Московской области»...
serpuhov.ru
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Убитый и забытый мост и в девять месяцев не «разродится»? (31.01.2017)
Вот уже восемь месяцев простаивает закрытый и почти безжизненный автомобильный мост через реку Нару в створе улицы Оборонной в Серпухове.
glazey.info
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Нервный платит дважды (31.01.2017)
Ночью 28 января неожиданному нападению подвергся гражданин К., сотрудник серпуховской спецстоянки, что расположена по адресу: Серпухов, Борисовское шоссе, дом №17А.
glazey.info
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Вы находитесь на сайте Серпухова под названием «Серпейка». Интернет-портал «Серпейка» - Первый Глобальный и Уникальный Портал Земли Серпуховской. Город Серпухов стоит на перепутье двух рек: Нара и Ока. Главой городской администрации Серпухова является Жариков Дмитрий Вячеславович. Главой администрации Серпуховского района с 2003 года является Александр Шестун. Почтовый индекс Серпухова 142200. Телефонный код Серпухова: 4967 при звонках с Москвы. На нашем сайте вы можете найти все необходимые телефоны Серпухова: телефоны различных государственных органов, телефоны Серпуховских аварийно-диспетчерских служб.