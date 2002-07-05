Последние новости
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Поздравление Главы городского округа Серпухов Д.В. Жарикова с Новым годом и Рождеством Христовым (30.12.2016)
serpuhov.ru
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Что изменится в Главгосстройнадзоре с наступлением 2017 года (30.12.2016)
По сообщению начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева, с 1 января 2017 года будет расширен перечень документов...
serpuhov.ru
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В ожидании Деда Мороза запирайте двери (30.12.2016)
glazey.info
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«Хочу встречать Новый год с друзьями!» (30.12.2016)
Рано или поздно подросшие дети заявляют своим родителям, что собираются встречать Новый год отнюдь не в семейном кругу, а в компании, где неусыпное родительское око не узреет их.
glazey.info
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События, которые нас... (30.12.2016)
Ока-ИНФО
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В Государственной Думе осудили «реформу» Воробьёва (30.12.2016)
Участники борьбы за право на местное самоуправление не хотят продавать свою Родину и выступают против фальсификаций, манипуляций и насилия
Ока-ИНФО
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Продолжается городской конкурс на лучшее новогоднее оформление (29.12.2016)
Подошел к концу первый этап муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений, предприятий «Новый год – 2017».
serpuhov.ru
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Внимание, розыск! (29.12.2016)
Правоохранительными органами Городского округа Серпухов разыскивается Ульянич Богдан Олегович 05.07.2002 года рождения, который 25 декабря 2016 года около 14:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
serpuhov.ru
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Новый год – это время чудес! (29.12.2016)
Для почти трёх сотен воспитанников детского сада №11 «Жар-птица» на улице Энгельса в Серпухове новогодние утренники проходят с 23 декабря - во всех двенадцати возрастных группах.
glazey.info
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Серпуховичи чаще обращаются за субсидиями (29.12.2016)
Сумма жилищных субсидий, выплачиваемых отдельным категориям граждан, в Серпухове превысила планируемую сумму и составила более сорока четырех миллионов.
glazey.info
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Вы находитесь на сайте Серпухова под названием «Серпейка». Интернет-портал «Серпейка» - Первый Глобальный и Уникальный Портал Земли Серпуховской. Город Серпухов стоит на перепутье двух рек: Нара и Ока. Главой городской администрации Серпухова является Жариков Дмитрий Вячеславович. Главой администрации Серпуховского района с 2003 года является Александр Шестун. Почтовый индекс Серпухова 142200. Телефонный код Серпухова: 4967 при звонках с Москвы. На нашем сайте вы можете найти все необходимые телефоны Серпухова: телефоны различных государственных органов, телефоны Серпуховских аварийно-диспетчерских служб.