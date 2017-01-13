Вы находитесь на сайте Серпухова под названием «Серпейка». Интернет-портал «Серпейка» - Первый Глобальный и Уникальный Портал Земли Серпуховской. Город Серпухов стоит на перепутье двух рек: Нара и Ока. Главой городской администрации Серпухова является Жариков Дмитрий Вячеславович. Главой администрации Серпуховского района с 2003 года является Александр Шестун. Почтовый индекс Серпухова 142200. Телефонный код Серпухова: 4967 при звонках с Москвы. На нашем сайте вы можете найти все необходимые телефоны Серпухова: телефоны различных государственных органов, телефоны Серпуховских аварийно-диспетчерских служб.