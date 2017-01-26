Последние новости
-
Информация для граждан, застрахованных в страховой медицинской организации ЗАО «Страховая медицинская компания «Милосердие и благополучие» (27.01.2017)
МКУ "Отдел по взаимодействию с учреждениями здравоохранения Администрации г. о. Серпухов Московской области" и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Московской области информируют...
serpuhov.ru
-
Дети каждые нужны, дети каждые важны! (27.01.2017)
25 января во дворце культуры «Исток» состоялось итоговое годовое собрание общественной организации «Люмос».
serpuhov.ru
-
Поселения смогут кредитоваться из районного бюджета (27.01.2017)
glazey.info
-
«Родина» снова городская (27.01.2017)
glazey.info
-
Бесовские пляски вокруг катастрофы (27.01.2017)
Ока-ИНФО
-
Почём чиновничий членовоз? (27.01.2017)
Ока-ИНФО
-
Информация для родителей по летнему детскому отдыху (26.01.2017)
Серпуховское городское Управление социальной защиты населения информирует, что с 1 февраля начинается прием заявок от родителей на оздоровление детей (в возрасте от 7 до 15 лет) в летний период 2017 года.
serpuhov.ru
-
Пять стел воинской доблести установят в Подмосковье в текущем году (26.01.2017)
Установка стел "Населенный пункт воинской доблести" запланирована в двух городских округах и трех районах Московской области в 2017 году, сообщили в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья в среду.
serpuhov.ru
-
Средняя взятка в Московской области в 2016 году выросла в 3,5 раза (26.01.2017)
glazey.info
-
Разыскивается ребенок! (26.01.2017)
glazey.info
-
Вы находитесь на сайте Серпухова под названием «Серпейка». Интернет-портал «Серпейка» - Первый Глобальный и Уникальный Портал Земли Серпуховской. Город Серпухов стоит на перепутье двух рек: Нара и Ока. Главой городской администрации Серпухова является Жариков Дмитрий Вячеславович. Главой администрации Серпуховского района с 2003 года является Александр Шестун. Почтовый индекс Серпухова 142200. Телефонный код Серпухова: 4967 при звонках с Москвы. На нашем сайте вы можете найти все необходимые телефоны Серпухова: телефоны различных государственных органов, телефоны Серпуховских аварийно-диспетчерских служб.