Последние новости
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Информация для родителей по летнему детскому отдыху (26.01.2017)
Серпуховское городское Управление социальной защиты населения информирует, что с 1 февраля начинается прием заявок от родителей на оздоровление детей (в возрасте от 7 до 15 лет) в летний период 2017 года.
serpuhov.ru
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Пять стел воинской доблести установят в Подмосковье в текущем году (26.01.2017)
Установка стел "Населенный пункт воинской доблести" запланирована в двух городских округах и трех районах Московской области в 2017 году, сообщили в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья в среду.
serpuhov.ru
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Средняя взятка в Московской области в 2016 году выросла в 3,5 раза (26.01.2017)
glazey.info
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Разыскивается ребенок! (26.01.2017)
glazey.info
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Инвалидам доступны только зубы (26.01.2017)
Начальник управления по обеспечению социальных гарантий и охране труда отчиталась об итогах реализации программы «Доступная среда»
glazey.info
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Как попасть в детский сад (26.01.2017)
Ока-ИНФО
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Серпуховичи побывали на байк-ёлке у «Ночных волков» (25.01.2017)
23 января активисты «Молодой Гвардии» Серпухова, члены СГВСЦ «Маргеловец», дети из многодетных семей и несколько детей из Серпуховского района побывали в Московском Байк-центре на шоу...
serpuhov.ru
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Поздравление Главы городского округа Серпухов Дмитрия Жарикова с Днём российского студенчества (25.01.2017)
Примите искренние поздравления с Днём российского студенчества! Этот праздник остается любимым днём для всех, кто однажды переступил порог высшей школы.
serpuhov.ru
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Всё по-старому (25.01.2017)
В новом 2017 году по-прежнему ничего нового не происходит на улице Калужской в Серпухове, вблизи зданий Управления местной полиции и филиала Серпуховского историко-художественного музея.
glazey.info
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Консультации по ЕГЭ на YouTube (25.01.2017)
Серию видеоконсультаций по подготовке и проведению ЕГЭ опубликовала на своем YouTube-канале Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
glazey.info
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Вы находитесь на сайте Серпухова под названием «Серпейка». Интернет-портал «Серпейка» - Первый Глобальный и Уникальный Портал Земли Серпуховской. Город Серпухов стоит на перепутье двух рек: Нара и Ока. Главой городской администрации Серпухова является Жариков Дмитрий Вячеславович. Главой администрации Серпуховского района с 2003 года является Александр Шестун. Почтовый индекс Серпухова 142200. Телефонный код Серпухова: 4967 при звонках с Москвы. На нашем сайте вы можете найти все необходимые телефоны Серпухова: телефоны различных государственных органов, телефоны Серпуховских аварийно-диспетчерских служб.