Последние новости
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Первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов побывал с рабочим визитом в Серпуховском регионе (20.01.2017)
В Правительство Московской области, Администрацию г.о. Серпухова, Серпуховского района продолжают поступать обращения граждан о запахах гари и распространении дыма с территории полигона ТБО «Съяново-1».
serpuhov.ru
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Идёт приём заявок на участие в ЕГЭ (20.01.2017)
Приём заявлений от выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования на сдачу ЕГЭ в 2017 году...
serpuhov.ru
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Чипсы и колбаса могут исчезнуть из телевизионной рекламы (20.01.2017)
Минздрав предлагает ограничить или вовсе запретить на российском телевидении рекламу шоколадных батончиков, колбасных изделий, фаст-фуда, газировки, чипсов и других продуктов, содержащих большое количество сахара и жира.
glazey.info
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Чтобы потушить свалку, область должна объявить режим ЧС (20.01.2017)
Заместитель министра экологии Павел Кириллов сегодня провел совещание в администрации Серпуховского района...
glazey.info
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Перелом Кости (20.01.2017)
Ока-ИНФО
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Долги за газ достигли «астрономической» цифры (20.01.2017)
За время правления Андрея Воробьёва Подмосковье стало аутсайдером среди регионов страны, «лидируя» в рейтинге долгов за энергоресурсы
Ока-ИНФО
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Новое «лицо» старой школы (19.01.2017)
18 января Комиссия оценила ход ремонтных работ старейшего образовательного учреждения – вечерней школы.
serpuhov.ru
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На уборку снега Глава Серпухова дал ответственным одни сутки (19.01.2017)
На общегородском оперативном совещании начальник ТО № 26 Госадмтехнадзора Московской области Андрей Федоров по поручению Главы Серпухова Дмитрия Жарикова доложил о содержании городской территории и ее уборке в зимних условиях.
serpuhov.ru
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Молочный шоколад: без микробов, но со свинцом и мышьяком (19.01.2017)
Шоколад давно завоевал сердца миллионов людей. Большинство предпочитает шоколад молочный, на его долю приходится до 70% продаж. Но порой вкус любимого лакомства оставляет желать лучшего.
glazey.info
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Ирина Луговая модно преобразилась (19.01.2017)
Многократная Чемпионка мира и Европы по пауэрлифтингу директор Дворца спорта "Надежда" Ирина Луговая снялась в программе "Модный приговор" на Первом канале.
glazey.info
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Вы находитесь на сайте Серпухова под названием «Серпейка». Интернет-портал «Серпейка» - Первый Глобальный и Уникальный Портал Земли Серпуховской. Город Серпухов стоит на перепутье двух рек: Нара и Ока. Главой городской администрации Серпухова является Жариков Дмитрий Вячеславович. Главой администрации Серпуховского района с 2003 года является Александр Шестун. Почтовый индекс Серпухова 142200. Телефонный код Серпухова: 4967 при звонках с Москвы. На нашем сайте вы можете найти все необходимые телефоны Серпухова: телефоны различных государственных органов, телефоны Серпуховских аварийно-диспетчерских служб.