Последние новости
-
Что интересного обещают нам выходные (03.02.2017)
serpuhov.ru
-
Волонтеры показали сказочную программу для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (03.02.2017)
28 января в Федеральном научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии «ЛРНЦ «Русское поле», с целью поддержки детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации....
serpuhov.ru
-
ФСБшник прослушивает главредов? (03.02.2017)
glazey.info
-
Художественный промысел Жарикова (03.02.2017)
glazey.info
-
Кондукторов ждёт массовое увольнение (03.02.2017)
Ока-ИНФО
-
Своровать 100 миллионов (03.02.2017)
Особо крупный ущерб нанесён Серпуховскому району бывшим мэром Протвино - Александр Шестун сообщил о преступлении в полицию
Ока-ИНФО
-
Информация для льготных категорий граждан, имеющих право на санаторно-курортное лечение (02.02.2017)
На сайте Серпуховского городского управления социальной защиты населения в целях установления прозрачности ведения очередности граждан...
serpuhov.ru
-
Газовый прорыв: в Подмосковье на 640 млн. рублей сократилась задолженность предприятий за потребленный газ (02.02.2017)
В последнее время Правительством Московской области были предприняты беспрецедентные меры по урегулированию вопросов...
serpuhov.ru
-
Ветчина известных брендов занесена в черный список (02.02.2017)
Ветчина – довольно универсальный продукт для завтрака или быстрого перекуса вне дома. Также она входит во многие блюда и закуски.
glazey.info
-
Московская область: пять возможных преемников Воробьева (02.02.2017)
glazey.info
-
Вы находитесь на сайте Серпухова под названием «Серпейка». Интернет-портал «Серпейка» - Первый Глобальный и Уникальный Портал Земли Серпуховской. Город Серпухов стоит на перепутье двух рек: Нара и Ока. Главой городской администрации Серпухова является Жариков Дмитрий Вячеславович. Главой администрации Серпуховского района с 2003 года является Александр Шестун. Почтовый индекс Серпухова 142200. Телефонный код Серпухова: 4967 при звонках с Москвы. На нашем сайте вы можете найти все необходимые телефоны Серпухова: телефоны различных государственных органов, телефоны Серпуховских аварийно-диспетчерских служб.