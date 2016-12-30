Последние новости
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Сказочная Благотворительная Ёлка в Гортеатре (09.01.2017)
Веселые новогодние праздники продолжаются! Сегодня в «Серпуховском музыкально - драматическом театре» состоялись вторые Благотворительные Ёлки Главы города...
serpuhov.ru
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Спортсмены клуба «Равные возможности» определили лучших в игре «Что? Где? Когда?» (09.01.2017)
serpuhov.ru
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Единичные случаи обморожения зафиксированы в приемном отделении Серпуховской городской больницы имени Семашко (09.01.2017)
А именно, два человека обратились за медицинской помощью по поводу обморожения в эти аномально морозные дни.
glazey.info
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Помеха вертикали. Как в России упраздняют местное самоуправление (09.01.2017)
glazey.info
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Коммунальный апокалипсис в Подмосковье (09.01.2017)
Ока-ИНФО
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Русскоязычных туристов в Серпухове вводят в заблуждение (09.01.2017)
Ока-ИНФО
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Поздравление Главы городского округа Серпухов Д.В. Жарикова с Новым годом и Рождеством Христовым (30.12.2016)
serpuhov.ru
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Что изменится в Главгосстройнадзоре с наступлением 2017 года (30.12.2016)
По сообщению начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева, с 1 января 2017 года будет расширен перечень документов...
serpuhov.ru
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В ожидании Деда Мороза запирайте двери (30.12.2016)
glazey.info
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«Хочу встречать Новый год с друзьями!» (30.12.2016)
Рано или поздно подросшие дети заявляют своим родителям, что собираются встречать Новый год отнюдь не в семейном кругу, а в компании, где неусыпное родительское око не узреет их.
glazey.info
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Вы находитесь на сайте Серпухова под названием «Серпейка». Интернет-портал «Серпейка» - Первый Глобальный и Уникальный Портал Земли Серпуховской. Город Серпухов стоит на перепутье двух рек: Нара и Ока. Главой городской администрации Серпухова является Жариков Дмитрий Вячеславович. Главой администрации Серпуховского района с 2003 года является Александр Шестун. Почтовый индекс Серпухова 142200. Телефонный код Серпухова: 4967 при звонках с Москвы. На нашем сайте вы можете найти все необходимые телефоны Серпухова: телефоны различных государственных органов, телефоны Серпуховских аварийно-диспетчерских служб.