Последние новости
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Комиссия проверила техническое состояние и качество уборки ж/д моста (16.01.2017)
11 января состоялось рабочее совещание с участием представителей Администрации г.о. Серпухов, ОАО РЖД и её структурных подразделений по вопросу технического состояния и надлежащего содержания в зимний период...
serpuhov.ru
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Серпуховских журналистов поздравили с Днём российской печати (16.01.2017)
13 января отмечается День российской печати. Праздник учрежден постановлением Президиума Верховного совета РФ от 28 декабря 1991 года и связан с исторической датой...
serpuhov.ru
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В Серпухове к ещё одному кладбищу пристраивают автомойку (16.01.2017)
После выхода 11 января на Glazey материала «Серпухов никак не справляется с кладбищами своими», рассказавшего о многолетнем запустении на Борисовском кладбище...
glazey.info
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Серпуховичи взорвали Сочи (16.01.2017)
glazey.info
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Беспредел на Соборке (16.01.2017)
Ока-ИНФО
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«Заезжая проститутка» теперь пишет романы (16.01.2017)
Андрей Караулов, много лет исполнявший роль «сливного бачка» по заказу, получил очередной пинок - на этот раз от 5-го канала
Ока-ИНФО
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Упростить оформление ДТП поможет Европротокол (13.01.2017)
Отдел ГИБДД МУ МВД России «Серпуховское» информирует о том, что за 12 месяцев 2016 года на территории обслуживания было зарегистрировано 2651 дорожно-транспортное происшествие (ДТП) без пострадавших с материальным ущербом.
serpuhov.ru
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Поздравление Главы г.о. Серпухов Дмитрия Жарикова с Днем российской печати (13.01.2017)
serpuhov.ru
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В Серпуховском регионе вновь карантин. Теперь из-за бешеного кота (13.01.2017)
В Серпуховском районе и Серпухове на шестьдесят дней объявлен карантин по бешенству. Причиной стало происшествие, которое произошло в конце 2016 года в деревне Калугино.
glazey.info
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У администрации Серпухова вдруг прорезалось обоняние (13.01.2017)
glazey.info
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Вы находитесь на сайте Серпухова под названием «Серпейка». Интернет-портал «Серпейка» - Первый Глобальный и Уникальный Портал Земли Серпуховской. Город Серпухов стоит на перепутье двух рек: Нара и Ока. Главой городской администрации Серпухова является Жариков Дмитрий Вячеславович. Главой администрации Серпуховского района с 2003 года является Александр Шестун. Почтовый индекс Серпухова 142200. Телефонный код Серпухова: 4967 при звонках с Москвы. На нашем сайте вы можете найти все необходимые телефоны Серпухова: телефоны различных государственных органов, телефоны Серпуховских аварийно-диспетчерских служб.